Тверь, , 12:19 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения 16-летнего подростка возбуждено в Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК 25 ноября.

Сообщение об исчезновении 16-летнего жителя города Осташкова поступило в следственный отдел регионального СК России. Мальчик в ночь на 22 ноября находился у своих знакомых в деревне Рогожа, после чего ушел пешком в направлении Осташкова. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

«Поскольку в ходе доследственной проверки установлено отсутствие объективных данных, указывающих на намерение несовершеннолетнего беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства, а также в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств его безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — уточнили в СК.

Поиски пропавшего подростка ведутся полицией с привлечением волонтёров. Следователи выясняют обстоятельства исчезновения мальчика.