Уфа, , 12:17 — REGNUM Жителя Башкирии осудили за публикацию в социальной сети сведений, оправдывающих терроризм. Об этом 25 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу Управления ФСБ РФ по Башкирии.

По информации журналистов, Центральный окружной военный суд Екатеринбурга установил, что обвиняемый 47-летний житель Чишминского района Башкирии на своей странице в социальной сети опубликовал сведения, оправдывающие деятельность террористической организации, а также призывы к уничтожению российских стражей порядка.

По данному факту возбудили уголовное дело о публичных призывах в интернете к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. В результате суд признал подсудимого виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст.205.2 и ч.2 ст.280 УК РФ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей. Сообщается, что обвиняемый признал свою вину.

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