Архангельск, , 12:07 — REGNUM Жителя Архангельска уличили в незаконном изготовлении огнестрельного оружия — 42-Юрий Бибиков организовал производство в собственной квартире.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе РУ ФСБ, дома у обвиняемого были обнаружены токарный станок, пресс и слесарный инструмент, которые применялись при незаконном производстве.

«Установлено, что обвиняемый изготовил и хранил 2 пистолета с патронами, а также 15 патронов для огнестрельного оружия. Кроме того, он изготовил рамку и ствол пистолета, относящиеся к основным частям огнестрельного оружия. Также обвиняемый незаконно приобрел за денежное вознаграждение 100 патронов для огнестрельного оружия и незаконно хранил их по месту жительства», — сообщили в ведомстве.

Бибиков полностью признал вину в совершенных преступных деяниях, пояснил, что изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов — его увлечение.

Уголовное дело направлено в суд.