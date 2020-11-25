п. Большое Голоустное, , 11:59 — REGNUM Дети из села Большое Голоустное (Иркутская область), оставшиеся в результате пожара без единственной школы, будут обучаться в другом селе. Как сообщает канал nia_baikal, 72 школьника временно будут переведены на учебу в Малое Голоустное, будет организован подвоз.

Чтобы получить знания, школьникам придётся добираться до учёбы более 40 км в одну сторону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в одноэтажном здании сельской школы случился сегодня утром, 25 ноября. Площадь распространения огня составила 700 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли здания.

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