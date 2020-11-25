Иваново, , 11:58 — REGNUM Гражданин иностранного государства подозревается в причастности к террористической деятельности, он действовал на территории Ивановской области, об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«УФСБ России по Ивановской области выявлен гражданин одной из стран СНГ, причастный к террористической деятельности. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что иностранец с использованием интернет-мессенджера занимался склонением жителей Ивановской области к выезду на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях в составе международных террористических организаций, а также оказанию им ресурсной поддержки в виде финансирования», — сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Правоохранители продолжают работу по установлению связей фигуранта уголовного дела из числа жителей Ивановской области.