Чебоксары, , 11:54 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника патрульно-постовой службы полиции, которого обвинили в незаконном использовании электрошокера в отношении задержанного. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Инцидент произошёл утром 24 сентября 2020 года в Чебоксарах. По данным следствия, фигурант уголовного дела прибыл к одному из кафе для разбирательства по сообщению о совершении мелкого хулиганства 28-летним мужчиной.

«Несмотря на спокойное поведение административно задержанного, который не проявлял агрессии и не оказывал сопротивления обвиняемый применил электрошокер, произведя пять электроразрядов по различным частям тела потерпевшего», — говорят в следственном управлении, отмечая, что у бывшего полицейского не было «достаточных оснований» для использования спецсредства.

По результатам расследования в органы МВД по Чувашии внесено представление. После возбуждения уголовного дела обвиняемый был уволен по отрицательным мотивам.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением специальных средств»). Дело передано в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года за превышение должностных полномочий был осуждён бывший заместитель начальника одного из отделов управления ГИБДД МВД по Чувашии. Следствием установлено, что он действовал в интересах своих знакомых, нарушивших правила дорожного движения. Ему назначено 2,5 года условного срока.