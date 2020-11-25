Калининград, , 11:49 — REGNUM Российский актёр Павел Прилучный подал заявление в полицию после избиения в одном из клубов Калининграда, сообщает 25 ноября «Интерфакс».

По словам друга актёра Ильи Васильева, его уже допросили следователи из уголовного розыска, хотя он лично не присутствовал в момент инцидента.

«Но знаю точно, что там было точно нападение на Павла и нанесение ему тяжкого вреда здоровью. Это уже не штраф, а уголовное дело», — сказал он, добавив, что актёр сейчас чувствует себя нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Прилучный попал в медучреждение с переломом костей лица, ссадинами и ушибами головы.

Артист прибыл 21 ноября в Калининград, а затем вернулся в Москву, где обратился к врачам с указанными травмами. При этом сам Прилучный заявил, что он упал и ударился головой.

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