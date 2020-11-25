Нарьян-Мар, , 11:48 — REGNUM В Ненецком автономном округе найден застреленным 29-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан отец погибшего.

Как сообщил ИА REGNUM в региональном СУ СКР, следствие полагает, что в день убийства отец и сын поссорились из-за нежелания последнего выключать музыку. В результате конфликта 50-летний мужчина приставил к спине своего сына ружье и произвел выстрел в упор.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые судебные экспертизы. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемый сознался в совершенном преступлении, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.