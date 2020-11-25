Чита, , 11:46 — REGNUM В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Забайкальскому краю. Как сообщает региональное СУ СК РФ, правоохранитель подозревается в превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия, с причинением тяжких последствий (п. а, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Предварительно установлено, что 22 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по Забайкальскому краю, находясь при исполнении должностных полномочий, без законных оснований применил силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины.

Задержанный, в итоге, скончался от полученной черепно-мозговой травмы. В настоящее время полицейский задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.