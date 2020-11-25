Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Петербурге возбудили уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса после того, как трое волонтёров благотворительной организации в течение недели незаконно удерживали мужчину и насиловали его. О подробностях этой истории 25 ноября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Как установлено следствием, у подозреваемых в ноябре 2020 года произошел конфликт с 41-летним мужчиной. После чего они решили запереть оппонента в квартире одного из домов, расположенных в Красносельском районе города, где избивали, а также совершали в отношении него насильственные действия сексуального характера.

Истязания мужчины продолжались на протяжении целой недели и только 24 ноября сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить потерпевшего.

В отношении троих подозреваемых — 1996, 1981 и 1976 года рождения — возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, г» ч. 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и п. «а» ч. 2 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения и предъявлении им обвинения.

По данным «Агентства журналистских расследований» (АЖУР), о пропаже 41-летнего мужчины в полицию заявил его брат. Он и рассказал, что родственника незаконно удерживают в частном доме в поселке Сергиево в Красносельском районе. По словам заявителя, брат ведет асоциальный образ жизни, часто пьет и периодически бродяжничает.

В октябре он увидел объявление о помощи таким как он и обратился в благотворительную организацию «Линия жизни». В благотворительном центре ему действительно поначалу помогли — отмыли, накормили и предоставили работу разнорабочим, но когда он попросил оплату за свой труд, его избили, надругались над ним и заперли на неделю в доме, пока он не смог позвонить брату.

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