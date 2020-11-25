, 11:40 — REGNUM В Республике Алтай произошёл пожар на территории Акташского психоневрологического интерната. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства труда, склад загорелся из-за возгорания холодильного оборудования.

Огнеборцы при помощи добровольцев из пожарной дружины ликвидировали пожар. Удалось даже спасти часть продовольствия. При этом никто не пострадал.

«Предстоит восстановление овощехранилища и склада. Вчера из города доставлено холодильное оборудование, организована закупка продуктов питания, работа столовой продолжается в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

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