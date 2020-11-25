Москва, , 11:17 — REGNUM У худрука Московского театра сатиры Александра Ширвиндта, госпитализированного с COVID-19, наблюдается «кашель и невысокая температура». Об этом ТАСС заявил сын актёра, шоумен Михаил Ширвиндт.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Конечно, мы не будем делать из Александра Анатольевича умирающего Пушкина, но следить за его состоянием будем. Состояния никакого критического нет. И всем нужно успокоиться», — сказал Ширвиндт-младший.

По его словам, у супруги Александра Ширвиндта отсутствуют симптомы коронавируса: «Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст [Александра Ширвиндта и его супруги]».