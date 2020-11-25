Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В одну из больниц Санкт-Петербурга попал 41-летний мужчина с травмами различными степени тяжести и признаками изнасилования. Об этом 25 ноября сообщает РЕН ТВ.

По словам мужчины, эти травмы он получил, находясь в плену у работодателей из благотворительной организации «Линия жизни».

На прошлой неделе пострадавший потребовал у начальства выплатить ему зарплату, но вместо этого они взяли его в плен и более недели насиловали и избивали, сообщает телеканал.

Обо всем случившемся узнал брат пострадавшего, который и вызвал полицейских. Подозреваемые задержаны, один из них — волонтёр «Линии жизни». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга двое неизвестных мужчин неустановленным образом проникли ночью в квартиру 61-летней пенсионерки, избили ее и, предположительно, изнасиловали.

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