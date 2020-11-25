Кызыл, , 11:06 — REGNUM За 10 месяцев с начала года правоохранители в Туве расследовали 213 преступлений, совершённых несовершеннолетними и с их участием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, чаще всего подростки идут на кражи, грабежи, вымогательства, а также угоны.

«По подозрению в совершении противоправных действий выявлено 237 несовершеннолетних. Среди них 158 — учащиеся образовательных организаций», — отметили в ведомстве.

В совершении более 60 преступлений подозревают подростков, состоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. При этом были поставлены на учёт с начала года более пятисот несовершеннолетних. 15 родителей привлечено к ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали в Кызыле двух молодых угонщиков, подозреваемых в похищении десяти машин. Одному из них 17 лет.

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