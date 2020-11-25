Бирск, Башкирия, , 11:19 — REGNUM Полицейские спасли многодетную семью во время пожара в башкирском селе. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью полицейские находились на маршруте патрулирования. Они заметили пожар в селе Николаевка рядом с городом Бирск. Сотрудники полиции оперативно сообщили информацию о пожаре в дежурную часть и выехали к месту происшествия.

Прибыв на место, стражи порядка увидели, что огнем объята баня, и пламя уже перешло на обшивку жилого дома, стоящего рядом с ней.

Полицейские разбудили и эвакуировали жителей: троих детей и двух взрослых. Помимо этого, они обесточили дом, вынесли пять баллонов с газом и освободили двух собак, чтобы они не пострадали при пожаре.

Сообщается, что пожарные ликвидировали возгорание. Дом не пострадал, а баня полностью уничтожена огнем. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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