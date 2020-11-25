Москва, , 10:54 — REGNUM Сотрудники полиции задержали двух женщин, которые подозреваются в вымогательстве двух миллионов рублей у Сергея Глушко (известного как Тарзан). Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, женщины вымогали у Глушко деньги за нераспространение порочащих его сведений. Актер обратился в полицию.

«При передаче двух миллионов рублей в рамках оперативного эксперимента в одном из ресторанов Москвы была задержана женщина», — сказал источник, добавив, что её соучастница была задержана позже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская певица Наташа Королёва заявила о пропаже драгоценностей в их квартире в Москве после того, как её муж Глушко приводил домой двух женщин.