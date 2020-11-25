Евпатория, Крым, , 10:50 — REGNUM Новый фигурант установлен в деле о мошенничестве в особо крупном размере при выполнении муниципальных контрактов по уборке Евпатории, сообщили 25 ноября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Ранее по делу проходили два индивидуальных предпринимателя.

По данным следствия, в 2018 году между муниципальным бюджетным учреждением «Порядок» и управляющей компанией были заключены контракты по уборке юго-западной части города и курортной зоны Евпатории. Директор управляющей компании в качестве соисполнителей привлек двух индивидуальных предпринимателей. Последние ввели его в заблуждение и предоставили счета на оплату, в которых содержались ложные сведения относительно объема выполненных работ. На основании этих документов МБУ «Порядок» перечислило предпринимателям оплату. Общий ущерб, причиненный бюджету города действиями предпринимателей, оценивается в сумму более 12 миллионов рублей.

Коммерсанты были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В рамках следствия проведены обыски, изъята документация, представляющая интерес для следствия. Также сотрудники следственных органов и управления ФСБ установили причастность к преступлениям директора коммерческого предприятия. По данным следствия, он также причинил ущерб администрации города ещё на 12 млн рублей.

Уголовные дела в отношении троих подследственных объединены в одно производство. Следователи продолжают работу по установлению других возможных причастных к мошеннической схеме.