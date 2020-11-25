Сусс, 25 ноября 2020, 10:46 — REGNUM Власти тунисского города Сус расследуют смерть женщины, которая упала в открытый канализационный люк после проливных дождей. Об этом сообщает ВВС Africa.
По информации журналистов телерадиокомпании, Мириам Дахби шла домой с работы, когда произошел инцидент.
20-летняя женщина скончалась по дороге в больницу, сообщили в бригаде гражданской защиты, проводившей спасательные работы.
Несчастный случай произошел через шесть месяцев после того, как 14-летняя девочка разбилась насмерть после падения в канализационный люк в районе Бхар-Лазрег на северо-восточном побережье города Марса. Ее тело было обнаружено в двух километрах от места происшествия.