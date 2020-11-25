Самара, , 10:50 — REGNUM Автомобиль «КамАЗ» зацепил металлическую опору над дорогой и встал на дыбы в Самаре. Об этом 25 ноября сообщают очевидцы произошедшего в группе «ДТП 163 Самара» в одной из социальных сетей.

По их словам, авария произошла на Волжском шоссе на повороте в госпиталь «ИДК Мать и Дитя». По информации некоторых СМИ, которые ссылаются на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области, у КамАза поднялся кузов во время движения. В результате грузовик «зацепился» за опору, а его кабина поднялась вверх.

По предварительной информации, в этой аварии никто не пострадал. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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