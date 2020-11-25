Владивосток, , 10:47 — REGNUM Во Владивостоке промышленные альпинисты очищают ванты моста на остров Русский от обледенения, чтобы максимально ускорить открытие автомобильного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По словам специалистов, это трудоёмкая, тяжёлая работа и пока точных сроков пуска машин по мосту нет. Ориентировочно движение могут возобновить 27 ноября.

На мосту альпинисты работают на высоте более 120 метров.

Лёд с вантов падает на проезжую часть моста, поэтому рабочие двигаются на машине с усиленной крышей.

«Пока единственной связью материка с островом Русский остаётся паромная переправа. Только за вчерашний день туда и обратно перевезено 4579 человек и 288 автомобилей», — добавили в минтрансе Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье мобилизовали все силы и ресурсы для восстановительных работ по ликвидации последствий ледяного циклона. Средства на эти цели в достаточном объёме предусмотрены в краевом бюджете, поступает помощь и из федерального центра.