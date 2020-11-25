Самара, , 10:27 — REGNUM Мужчину приговорили к длительному лишению свободы за убийство своей двухлетней падчерицы в Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Самарском областном суде было установлено, что в Тольятти подсудимый на протяжении семи месяцев постоянно избивал свою падчерицу. Летом прошлого года он, находясь в нетрезвом состоянии, избил ребенка. В результате девочка скончалась.

По данному факту возбудили уголовное дело. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сообщается, что уголовное дело в отношении матери погибшей девочки в настоящее время рассматривается в Автозаводском районном суде города Тольятти. Обвиняемая находится под стражей, её обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и истязании.

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