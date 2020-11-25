Томск, , 10:19 — REGNUM 21-летний житель Томска предстанет перед судом по обвинению в краже денег у ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

По данным следствия, обвиняемый помогал 93-летней женщине по хозяйству, поэтому знал, где ветеран хранит свои деньги. В мае 2020 года в ночное время он проник в её дом и украл около 130 тыс. рублей.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска», — отметили в прокуратуре.

Напомним, в День Победы 9 мая произошёл также вопиющий случай ограбления ветерана в Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, грабитель забрал у престарелого мужчины юбилейную медаль, которую вручили ему в тот же день утром и подаренные администрацией деньги.

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