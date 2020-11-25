Веллингтон, , 10:22 — REGNUM На берег архипелага Чатем, который находится на 680 км юго-восточнее Новой Зеландии, выбросились свыше 120 черных дельфинов и дельфинов-афалин. Об этом 25 ноября сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По информации радиостанции, прибывшие на место инцидента спасатели нашли 97 черных дельфинов и трех дельфинов-афалин. Животные погибли после того, как выбросились на берег.

Ещё 26 дельфинов были живы, однако рейнджерам пришлось их усыпить. Животные пробыли на суше слишком долго и уже не смогли бы вернуться в морские воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года свыше 50 дельфинов выбросились на берег архипелага Чатем и уже не смогли вернуться в море.