Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего воспитателя «Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей», который обвиняется в гибели ребёнка-инвалида. Обвинительное заключение утверждено и направлено для рассмотрения в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Выяснилось, что в сентябре 2020 года мужчина вывел детей на прогулку во двор учреждения. Воспитатель ушёл с площадки, оставив детей без присмотра. В это время 11-летний мальчик с тяжёлым психическим заболеванием пролез через проём в заборе, который огораживал дом-интернат, и направился в лесной массив.

Воспитатель не убедился в том, что все дети на месте, завёл их в группу и только в раздевалке обнаружил отсутствие ребёнка. Мальчика нашли в тот же день в реке Тымь, примерно в 800 метрах от дома-интерната.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила вследствие утопления в воде», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Южно-Сахалинска после нападения восьмилетнего школьника с ножом на своего одноклассника организовала проверку. После инцидента будет дана оценка соблюдению полномочий должностными лицами школы, где учился ребёнок, а также администрации муниципального образования и полиции.