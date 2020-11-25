Москва, , 10:08 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили члены ячейки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 ноября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«По местам пребывания радикальных исламистов обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, иные предметы и документы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители во Владимирской области задержали одного из участников ячейки — выходца из стран Центральной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах ЦФО заявил, что в этом году на территории Центрального федерального округа предотвращено пять террористических актов.

Напомним, 22 октября ФСБ заявила, что в Москве предотвращён теракт, готовившийся азиатским мигрантом.

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