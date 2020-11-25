Гавана, , 10:05 — REGNUM На Кубе после продолжительной болезни скончался министр внутренних дел страны вице-адмирал Хулио Сезар Гандарилья Бермеджо. Об этом сообщает Granma.

Отмечается, что тело вице-адмирала, согласно его воле, будет кремировано, а во время похорон не будет никаких воинских почестей и траурных мероприятий.

В своём соболезновании народу и правительству Кубы президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Хулио Сезар Гандарилья Бермеджо является «непоколебимым примером борьбы, патриотизма и яростной защиты достоинства и самоопределения нашего братского кубинского народа, делу которого он верно служил».

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