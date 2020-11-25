Томск, , 10:02 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора областного дорожного ремонтно-строительного управления по статье «мошенничество в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, с января по июнь 2020 года подозреваемый вносил недостоверные данные о количестве используемого материала в ходе работ по ремонту участка автодороги Первомайское-Белый Яр. Как отмечается, он при этом знал, что щебеночно-песчаной смеси уложено меньше предусмотренного.

«Это повлекло приемку указанной автомобильной дороги в несоответствующем состоянии и оплату её в полном объеме. В результате указанных действий были похищены бюджетные денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят обыски на рабочем месте и в доме подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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