Стокгольм, , 09:58 — REGNUM В настоящее время сразу несколько случаев заражением коронавирусом расследуются в лене Блекинге. Ответственные службы пытаются выяснить, могли ли переносчиком инфекция быть норки. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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По данным газеты Expressen, в настоящее время в муниципалитете Сёльвесборга (лен Блекинге) расследование проводится по факту заражения коронавирусной инфекцией по крайне мере в отношении восьми человек.

«При проведении мероприятий по отслеживанию инфекции всех людей, проживающих в Сёльвесборге, спрашивают, контактировали ли они с норками», — заявил главный инфекционист Блекинге Бенгт Виттешё.

Подчеркивается, что никаких следов мутаций коронавируса у зараженных пока выявлено не было.

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