Стокгольм, 25 ноября 2020, 09:58 — REGNUM В настоящее время сразу несколько случаев заражением коронавирусом расследуются в лене Блекинге. Ответственные службы пытаются выяснить, могли ли переносчиком инфекция быть норки. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.
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По данным газеты Expressen, в настоящее время в муниципалитете Сёльвесборга (лен Блекинге) расследование проводится по факту заражения коронавирусной инфекцией по крайне мере в отношении восьми человек.
Подчеркивается, что никаких следов мутаций коронавируса у зараженных пока выявлено не было.
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