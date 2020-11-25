Соледар, ДНР, 25 ноября 2020, 09:57 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском направлении украинские формирования применили гранатомёты РПГ и стрелковое оружие, на мариупольском — выпустили три гранаты из автоматического гранатомёта (АГС).
Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.
Напомним, сутками ранее украинские силовики трижды обстреливали территорию ДНР из АГС.
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