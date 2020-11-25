Соледар, ДНР, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили 25 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении украинские формирования применили гранатомёты РПГ и стрелковое оружие, на мариупольском — выпустили три гранаты из автоматического гранатомёта (АГС).

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Ленинское», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не выявлено.

Напомним, сутками ранее украинские силовики трижды обстреливали территорию ДНР из АГС.

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