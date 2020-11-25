Южно-Сахалинск, , 09:41 — REGNUM На Сахалине двое мужчин своей незаконной рыбалкой причинили ущерб на сумму более одного миллиона рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении них утверждено и будет направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Читайте также: В Самарской области от рук браконьеров погиб лось

Обвиняемые рыбачили на реке Булкунар, которая является путём миграции лосося. Они выловили 517 хвостов кеты и горбуши. Сумма причинённого ущерба оценивается как особо крупная. На автомобиль одного из браконьеров был наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, браконьеры убили 4-летнего лося в Самарской области.