Белгород, , 09:38 — REGNUM Тела двух человек обнаружены в частном домовладении в одном из сёл Красненского района Белгородской области. По предварительным данным, хозяйка дома 1945 года рождения и её 44-летний сын отравились угарным газом, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Дом отапливался печкой с газовой горелкой. Как усыновили следователи, задвижка дымохода была полностью закрыта. Это способствовало накоплению угарного газа в помещении. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.