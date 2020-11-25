Самара, , 09:38 — REGNUM Более 40% населения привиты от гриппа в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе освоили две поставки вакцины от гриппа. В результате прививки поставил 41% местных жителей.

По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням минздрава региона, доцента кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии СамГМУ Ирины Рогановой, в эпидемиологический период нужно обязательно поставить прививку от гриппа, чтобы избежать тяжелого течения болезни и возможных осложнений.

По словам специалистов, вакцинация в большинстве случаев переносится хорошо, а после прививки формируется иммунитет.

Сообщается, что в регионе планируют привить около 60% жителей для формирования коллективного иммунитета.

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