Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Самолет не смог вовремя вылететь из петербургского аэропорта «Пулково» в Москву из-за драки пассажиров. Об этом 25 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей компании аэропорта.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, около 20:00 часов. Самолет рейса Петербург — Москва со 145 пассажирами на борту должен был вылететь в «Домодедово» в 20:10. Однако из-за поведения двух пассажиров вылет состоялся только в 21:05.

«Для решения ситуации были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Аэропорт «Пулково» работает в штатном режиме», — пояснил собеседник агентства.