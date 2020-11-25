Абакан, , 09:26 — REGNUM Правоохранители в Хакасии задержали подозреваемого в совершении преступления в полуобнажённом виде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, днём 23 ноября неизвестный мужчина похитил четыре бутылки пива из магазина в Абакане.

По словам 27-летнего мужчины, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе прогулки ему в какой-то момент стало жарко. Раздевшись по пояс и спрятав одежду в гаражном массиве, пошёл дальше.

«На совершение грабежа его подтолкнула жажда алкоголя. Похищенное пиво мужчина выпил, забрал одежду из своего тайника и вернулся в Черногорск», — добавили в министерстве.

Помочь в установлении личности злоумышленника помогли кадры с камеры уличного видеонаблюдения, запечатлевшие необычного похитителя.