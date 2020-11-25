Санкт-Петербург, , 09:27 — REGNUM Потасовка пассажиров привела к задержке в «Пулково» самолета, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Сегодня на борту самолета Санкт-Петербург — Москва двое уроженцев Киргизии, по предварительной информации, не поделили место. Произошел конфликт, потасовка», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также там указали, что капитан воздушного судна из-за происшествия решил не взлетать. На борт были вызваны сотрудники транспортной полиции, обоих участников потасовки сняли с рейса. После этого самолет вылетел по указанному маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября небольшой самолет, принадлежащий сингапурской авиакомпании, совершил экстренную посадку на платной дороге в штате Джохор в Малайзии.