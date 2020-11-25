Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM Специалисты МУП «Водоканал» в Екатеринбурге работают над ликвидацией последствий крупной коммунальной аварии, затопившей микрорайон Пионерский. Об этом сообщают местные СМИ.

На предприятии уточнили, что затопление произошло из-за повреждения большого водовода (диаметром 600 мм).

«Водовод отключен, и на место отправлена наша служба благоустройства», — сообщили на «Водоканале» порталу «Е1».

Причину инцидента специалисты выявят чуть позже, пока же необходимо устранить последствия затопления. Отключения воды в домах не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии ряд домов всё же остались без водоснабжения — как холодного, так и горячего.

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