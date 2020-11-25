Горно-Алтайск, , 09:15 — REGNUM В Горно-Алтайске завершился процесс над двумя жителями Барнаула, которых обвиняли в разбойном нападении на женщину и её несовершеннолетнюю дочь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, преступление произошло в январе 2020 года.

Узнав, что в одном из домов Горно-Алтайска есть крупная партия денег, двое мужчин 40 и 44 лет решили совершить ограбление. Утром 27 января они попытались войти в дом, однако их заметила дочь хозяйки.

«Злоумышленник, применяя газовый баллончик и насилие в отношении 16-летней девочки, незаконно проник в дом, где продолжил избивать потерпевшую, а также ее 45-летнюю мать, при этом применил в отношении последней газовый баллончик, после чего, пытаясь довести задуманное до конца, с целью хищения чужого имущества нанес потерпевшей не менее 2 ударов клинком ножа в область груди и левой ноги», — отметили в следствии.

Несмотря на это, потерпевшие упорно сопротивлялись. В результате им удалось вытолкнуть грабителя из дома, который тут же скрылся из республики в соседнем Алтайском крае. Однако вскоре они были задержаны.

По итогам заседания, судья признал подсудимых виновными, приговорив одного из них к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его пособник получил 3 года, которые он проведёт также в колонии строгого режима.

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