Кано, Нигерия, , 09:09 — REGNUM Младший брат министра сельского хозяйства Нигерии Сабо Наноно был похищен боевиками из их семейного дома в северном штате Кано. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на репортажи местных СМИ.

Бабавуро Тофай Наноно был похищен вечером в понедельник, 23 ноября, и полиция в Кано немедленно начала расследование по факту исчезновения молодого человека.

Неясно, связывались ли боевики с семьей, чтобы потребовать выкуп.

Похищения людей с целью получения выкупа распространены в северной Нигерии. Напомним, что недавно федеральное правительство и правительства штатов провели совещания по вопросам безопасности, чтобы обсудить растущую нестабильность в регионе.