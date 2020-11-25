Барнаул, , 09:02 — REGNUM Прокуратура Барнаула обнародовала итоги проверки исполнения законодательства при организации питания в образовательных организациях города. Судя по сообщению, которое сегодня, 25 ноября, опубликовала пресс-служба ведомства, вскрыты достаточно серьезные нарушения. В частности, выяснилось, что детей кормили просроченными продуктами.

Школьная столовая Cenya Glova

Также речь идёт о скрытых фактах непредоставления школами продуктовых наборов детям с ограниченными возможностями здоровья, о нарушении предусмотренной СанПиН продолжительности перерыва в школьных занятиях для приема горячего питания не менее 20 минут.

Помимо этого, в некоторых пищеблоках не нашлось необходимого оборудования для школьных столовых: шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды, духового или сухожарового шкафа для прокаливания столовых приборов и другого.

«Также установлено, что в образовательных организациях не соблюдаются такие требования санитарно-эпидемиологического законодательства: не сохраняются маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности данного продукта, допускается использование пищевой продукции от предыдущего приема пищи, используются пищевые продукты с истекшим сроком годности», — отметили проверяющее.

По их словам, есть претензии к работникам АО «КШП-Глобус», предоставляющего услуги по организации питания учащихся в указанных образовательных организациях.

По итогам проверки выяснилось, что они не соблюдают правила личной гигиены: в личных медицинских книжках отсутствуют некоторые результаты медицинских обследований и лабораторных исследований.

Несмотря на то, что директорам школ и руководителю АО «КШП-Глобус» внесены представления, а в отношении санитарного врача предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, вопросы остались.

По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксаны Молодых, необходимо тщательно проанализировать деятельность АО «КШП-Глобус» и, возможно, подумать о возбуждении уголовного дела:

«Интересен перечень и объём просроченных продуктов, которыми кормили детей. Насколько системно это происходило, и какому количеству детей выпала участь есть просрочку. Такие факты, на мой взгляд должны порождать уголовное преследование. Это создание угрозы жизни школьников. Кроме того, такие подходы к организации питания могут порождаться финансовыми махинациями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), который является главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае.

По его словам, 700 из 1025 школ, работающих в регионе, ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам.

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