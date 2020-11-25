Уфа, , 09:02 — REGNUM Три человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в реку в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло утром 25 ноября рядом с селом Тарказы Ермекеевского района.

По предварительной версии, автомобиль «ВАЗ-2109» следовал по автодороге Тарказы — Новотроевка. На 55 км этой дороги он врезался в дорожное ограждение и опрокинулся в реку Ик. Спасатели при помощи крана «МАЗ» достали автомобиль из воды. В нем были обнаружены тела трех человек: 34-летний женщины, а также 42-летнего и 25-летнего мужчин. Кроме этого, пострадал 23-летний мужчина, он выжил в этом ДТП.

В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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