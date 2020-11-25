Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга произошла коммунальная авария, жалуются жители в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Вода затопила несколько дворов. Кроме того, из-за аварии жители домов по улицам Советской, Боровой и ряда других лишились как горячего, так и холодного водоснабжения.

В отдельных дворах вода уже застыла и превратилась в каток, отмечают горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе остались без воды жители Втузгородка и некоторых домов в Пионерском.

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