Бузулукский район, Оренбургская область, , 08:46 — REGNUM В Оренбургской области проводится проверка по факту схода с рельсов локомотива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 23 ноября на железнодорожном пути грузового двора станции Черниговка ЮУЖД произошел сход шестой колесной пары маневрового локомотива ЧМЭ-3 без опрокидывания транспорта. Жертв и пострадавших нет, график движения поездов не был нарушен.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям машиниста, а также оценка соответствия технического состояния подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта требованиям федерального законодательства», — отметили в прокуратуре.