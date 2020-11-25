Уфа, , 08:49 — REGNUM Проверку после выявления этилового спирта в крови у мальчика, который попал в ДТП с грузовиком, проводят следователи в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: в каких условиях проходил забор крови и лабораторные исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что летом текущего года в Мишкинском районе автомобиль УАЗ по касательной столкнулся с 9-летним велосипедистом: ребенок получил травмы. После анализа в крови мальчика выявили содержание этилового спирта с концентрацией 0,33 г/л. Ребенок сообщил, что не употреблял спиртное.

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