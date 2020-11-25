Курган, , 08:42 — REGNUM В Кургане после гибели троих человек при хлопке газа возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла ночью 24 ноября в одноэтажном здании на улице Промышленная. Здесь находился гаражный бокс с пристроенными жилыми помещениями и здесь же, по предварительным данным, проживала семья. После взрыва образовался завал и возник пожар. В итоге люди скончались.

По данным на вечер 24 ноября было найдено тело одного погибшего. Работы на месте продолжались. По факту причинения смерти по неосторожности двоим и более гражданам СКР возбудил уголовное дело.