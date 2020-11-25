Хабаровск, , 08:35 — REGNUM В Хабаровском крае к реальному сроку приговорили 28-летнего мужчину за покушение на изнасилование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что ночью 18 июля мужчина напал на женщину в Ульчском районе и попытался её изнасиловать, но получил отпор. Женщина убежала, оказав сопротивление.

Пострадавшая сообщила о произошедшем в полицию. Подозреваемого на тот момент задержали.

«Совокупностью собранных следствием доказательств подтверждена его причастность к совершенному преступлению. Его заключили под стражу. Суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вынесен приговор 33-летнему чебоксарцу, которого обвинили в попытке изнасилования 15-летней школьницы. Ему назначено пять лет лишения свободы.