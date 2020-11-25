Одесса, Украина, , 08:30 — REGNUM В Одесской области Украины 17-летний юноша лишился руки, подорвавшись на неизвестном устройстве. Об этом заявили в пресс-службе Национальной полиции области.

«17-летний житель Сараты получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки на окраине посёлка, где пас скот. Сейчас пострадавший находится в реанимационном отделении районной больницы», — сказано в сообщении.

По предварительным данным парень шёл через поля, когда у его ног взорвалось неизвестное устройство. Взрывотехники устанавливают, что это было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове мужчина пострадал при взрыве гранаты. Он лишился кисти руки.

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