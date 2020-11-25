Самара, , 08:28 — REGNUM 123 случая заболевания африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы в 2020 году в Самарской области. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, случаи АЧС фиксировались как у диких кабанов, так и у домашних свиней. Помимо этого, был обнаружен геном АЧС в продукции животноводства.

Отмечается, что заболевание выявлялось в Новокуйбышевске (п. Маяк), Сызрани, Тольятти, Жигулевске, Самаре (Красноглинском районе), Чапаевске, а также в 16 муниципалитетах, это Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Кошкинский, Богатовский, Ставропольский, Сергиевский, Исаклинский, Челно — Шигонский, Вершинский, Сызранский, Похвистневский, Безенчукский, Волжский, Приволжский, Красноармейский. На этих территориях установлен карантин.

Сообщается, что на текущий момент из-за АЧС у жителей и юридических лиц, расположенных в одной угрожаемой зоне, изъяли более 44 тысяч голов свиней. Помимо этого, было изъято и ликвидировано 4151 кг мяса и мясопродуктов.

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