Южно-Сахалинск, , 08:03 — REGNUM На Сахалине приговорённый к 11 годам лишения свободы за убийство и грабёж 36-летний мужчина снова пойдёт под суд за угрозы убийством и насилием судье и прокурору, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Мужчина получил срок в 2014 году. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за кражи, грабежи, причинение вреда здоровью, а также за попытку побега из мест лишения свободы.

С последним приговором суда он был не согласен и обратился в прокуратуру Александровск-Сахалинска. Осужденный попросил прокурора изменить решение суда, но получил отказ. Тогда рецидивист направил заместителю прокурора письмо с угрозами убийством и применением физического насилия. Аналогичные письма от него получили судья и председатель суда Александровск-Сахалинска, а также прокурор города.

Расследование по новому уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения

Как сообщало ИА REGNUM, в Карталах Челябинской области местный житель осуждён за поджог автомобиля полицейского.