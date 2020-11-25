п. Большое Голоустное, , 07:01 — REGNUM В посёлке Большое Голоустное в Иркутской области практически полностью оказалось уничтожено пожаром одноэтажное здание сельской школы. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение с пульта автоматической пожарной сигнализации поступило в дежурную часть в 07:29 по местному времени. Прибывшие в 07:33 первые пожарные расчёты обнаружили, что происходит горение кровли, а также внутренних помещений деревянного здания школы.

К тушению пожара «по повышенному рангу сложности» были привлечены пожарно-спасательные части посёлков Большое Голоустное и Малое Голоустное, а также пожарные расчёты из Иркутска.

В 09:26 пожар был локализован на площади 700 кв. метров. Произошло частичное обрушение кровли здания.

В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время эксперты и дознаватели МЧС России устанавливаю причину и обстоятельства пожара.