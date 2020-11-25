Иркутск, , 06:45 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 814 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 25 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 30 986 человек (+273 за последние сутки). Госпитализированы 4132 пациента (-2 за последние сутки). Выздоровели 27 046 пациентов (+411 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Ещё 136умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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